Micki rientra dopo la sosta. Smalling, nuovo stop

Il Messaggero (S. Carina) – Nemmeno il tempo di ritrovare Dzeko che Fonseca perde Mkhitaryan. Aspettando di conoscere l’esito degli esami al muscolo soleo del polpaccio destro, vederlo ieri aggirarsi a Trigoria appoggiandosi ad una stampella, non induce all’ottimismo. Il timore di perderlo sino alla sosta è alto.

Senza pace invece Smalling. L’inglese si è fermato per un fastidio alla coscia sinistra: i primi accertamenti non hanno evidenziato lesioni ma solo un affaticamento muscolare che comunque non permetterà al difensore di essere a Parma. Con questi due contrattempi, sale a 46 il numero degli infortunati stagionali, dietro solo ai ducali (61), prossimi avversari domani al Tardini.