La Gazzetta dello Sport (E. Lusena) – Pronti, via: al terzo minuto la Roma passa in vantaggio per un gol di Smalling ma viene annullato per fuorigioco. La scelta, non verificata dal Var che in questa fase di coppa ancora non è disponibile, è comunque corretta: Mkhitaryan, che ha servito l’assist, era in fuorigioco quando ha ricevuto la palla. Per il resto c’è stata qualche sbavatura dell’arbitro Kulbakov: come quando non ha ammonito Yomov in seguito a un brutto fallo su Peres.