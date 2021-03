Micki, il gol è sparito

Il Messaggero (S. Carina) – Partita doppia contro il passato. Perché la gara di domani contro lo Shakhtar non rappresenta qualcosa di speciale soltanto per Fonseca ma anche per Mkhitaryan. L’armeno ha giocato infatti con il club ucraino dal 2010 al 2013 arrivando per 7,5 milioni, su precisa richiesta di Lucescu.

Leggi anche: Fonseca e Mkhitaryan: un passato da battere

Con il tecnico rumeno viene impiegato perlopiù come trequartista centrale nel 4-2-3-1. In totale, 106 presenze e 44 gol, ai quali si aggiungono tre scudetti, altrettante Coppe nazionali e una Supercoppa ucraina. Alla prima stagione, Micki e compagni raggiungono anche i quarti di finale di Champions, eliminando proprio la Roma agli ottavi. Un giocatore fondamentale anche per Fonseca ma con qualche difficoltà nell’ultimo periodo: non segna infatti dal 31 gennaio.