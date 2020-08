“Mi chiamo Totti” il docufilm sulla vita del Capitano

Il Tempo (F. Schito) – Francesco Totti e la sua storia finiranno sul grande schermo. Ad annunciarlo è stato proprio lo storico capitano romanista, attraverso i social: “Con tanta emozione ed orgoglio vi presento questo ultimo progetto, il documentario sulla mia storia. Vi confesso che non avrei mai pensato che potesse arrivare questo momento! Spero vi piaccia e vi faccia emozionare e commuovere proprio come è successo a me“. Il docufilm, “Mi chiamo Francesco Totti”, con la regia di Alex Infascelli, verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma e andrà nelle sale cinematografiche il 19, il 20 e il 21 ottobre.