Mezza Roma per il finale

Il Messaggero (S. Carina) – E ora, non resta che fare il conteggio di chi è rimasto. Ricapitoliamo: Kumbulla, lesione al legamento anteriore ginocchio destro, stagione finita; Smalling, lesione al flessore, Mourinho spera “di riaverlo per un paio di partite”; Llorente, “Ha finito la stagione”, José docet; Karsdorp, lesione del menisco interno, stagione conclusa; Belotti, frattura della cartaligine costale, l’augurio è poterlo rivedere per Roma-Bayer Leverkusen di giovedì 11 maggio; Matic mercoledì a Monza non ci sarà, essendo squalificato per somma di cartellini; Dybala sabato contro il Milan era in panchina soltanto per presenza; a Bove durante il match è uscita la spalla.

A conti fatti, nel lazzaretto giallorosso l’unica buona notizia arriva da Wijnaldum che è il più vicino al rientro. Al di là delle rotazioni in attacco e a centrocampo, il problema però rimane dietro. Perché Mou, se sarà confermata la previsione su Smalling, è davanti a un bivio: arretrare Cristante (o Celik) per le prossime partite (tra cui lo spareggio Champions con l’Inter di sabato e almeno l’andata della semifinale di Europa League) oppure passare alla linea a quattro. Tutto dipende dalle reali condizioni di Smalling. Se si materializza la previsione (nefasta) di Mourinho, Chris salterà entrambe le semifinali di Europa League e proverà a rientrare in Roma-Salernitana del 22 maggio. Ma siccome la partita che precede l’impegno con la squadra di Sousa è il match di ritorno con il Bayern Leverkusen, c’è da scommettere che lo staff medico giallorosso farà di tutto per far sì che l’inglese possa essere in campo.