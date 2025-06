Il Messaggero (S. Carina) – Il centravanti per Gasp è un ruolo speciale. Deve sapersi muovere, aprire spazi e deve essere coinvolto in fase difensiva. Dovbyk è questo tipo di attaccante? Dopo tre allenatori diversi la prima risposta è negativa.

Quindi Dovbyk via? Calma. La Roma non può permettersi minusvalenze. A meno di 25 milioni non si può vendere e poi la Roma dovrebbe sostituirlo: a Gasp piacciono Lucca e Krstovic che bene o male hanno una valutazione simile. Parola a Gasp. Di lui, in tema di attaccanti, ci si può fidare.