È un giorno storico per il calcio mondiale. È il giorno in cui Lionel Messi cambia ufficialmente maglia dopo aver lasciato il Barcellona. La pulce è ormai un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain, come annunciato da un tweet del club francese. Una campagna acquista faraonica per i parigini che puntano direttamente a vincere la Champions.

A new 💎 in Paris ! PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021