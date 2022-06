Mertens: “Non ho ricevuto nessuna offerta dal Napoli, non so ancora dove andrò a giocare”

Dries Mertens torna a parlare del suo futuro. Accostato anche alla Roma nelle scorse settimane, il belga ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa con la nazionale al termine della sfida contro la Polonia. Queste le sue parole:

“Non so ancora dove andrò a giocare. Non so se sarà al Napoli o in un altro club. Dovrò saperlo per forza a breve, in tempi stretti. Io spero di restare al Napoli, ma non dico nient’altro. Ovviamente spero di rimanerci. Non ho avuto nessuna offerta, dunque vedremo“.