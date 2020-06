Mercato, ufficiale: Mertens rinnova con il Napoli

Sfuma definitivamente Dries Mertens per la Roma. Il belga ha infatti rinnovato il proprio contratto con il Napoli, dopo i lunghi rumors di mercato che lo vedevano lontano dai partenopei. Oltre all’Inter infatti, sull’attaccante sembrava essere vivo anche l’interesse della Roma. Questo il comunicato ufficiale del club azzurro:

“La SSC Napoli è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale di Dries Mertens. L’attaccante ha siglato un accordo in azzurro per altre due stagioni con opzione per la terza”.

sscnapoli.it