Merino: “È una sconfitta dura, sappiamo che al ritorno dovremo fare una grande gara. Lo stadio ci aiuterà”

Ai microfoni di RSTV, è intervenuto il centrocampista della Rea Sociedad, Mikel Merino, che ha commentato la sfida con la Roma. Ecco le sue parole:

Commento sulla gara di andata?

“Abbiamo fatto una buona gara, sapevamo di affrontare una squadra forte che sul campo non concede nulla. È una sconfitta dura, anche per la nostra gente, i nostri tifosi. Sappiamo che al ritorno dovremo fare una grande gara. Non si può perdere la concentrazione, noi siamo una squadra che deve stare concentrata per tutti i 90 minuti. Dobbiamo imparare da questa sconfitta e crescere in vista del ritorno”.

Ci si aspetta un grande ritorno?

“Lo stadio ci aiuterà, dobbiamo aggiustare un po’ di cose. Prima però c’è la partita di LaLiga”.