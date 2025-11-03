La Roma prepara le proprie mosse in vista del mercato di gennaio, e Frederic Massara è già al lavoro per rinforzare l’attacco. Come riportato da Matteo Moretto, il direttore sportivo giallorosso ha messo nel mirino Joshua Zirkzee, oggi al Manchester United, considerato il profilo ideale per completare il reparto offensivo.
L’attaccante olandese, cresciuto nel Bayern Monaco e protagonista al Bologna, conserva un ottimo ricordo della Serie A e non ha mai nascosto la volontà di tornarci.
La Roma segue con attenzione la sua situazione: molto dipenderà dalle decisioni del club inglese, ma Zirkzee resta un obiettivo concreto e i contatti preliminari potrebbero presto trasformarsi in una vera trattativa.