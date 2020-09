Mercato, Zidane apre al prestito per Jovic: Roma in vantaggio su Inter e Milan

Doveva essere Borja Mayoral l’attaccante designato per il ruolo di vice-Dzeko. Però, come trapelato nelle ultime ore, Zinedine Zidane avrebbe scelto di trattenere l’attaccante in rosa dopo che la Roma sembrava ad un passo dallo spagnolo. Con la permanenza di Mayoral il candidato a lasciare Madrid è Luka Jovic. Come riportato da as.com, entro lunedì prossimo, data di chiusura del mercato, Jovic verrà ceduto in prestito e per lui ci sono tre offerte dall’Italia: Inter, Milan e Roma. I giallorossi però sembrano essere in vantaggio rispetto alle milanesi e devono battere anche la concorrenza del Manchester United che si è informata della situazione.