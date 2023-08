La Roma ha bisogno di mettere a segno gli ultimi colpi di questo calciomercato. All’appello mancano cinque pedine per Mourinho, tra queste c’è anche il nome di: Duvan Zapata. Una trattativa non semplice, vista la richiesta dell’Atalanta di 3 milioni + 7 per l’obbligo di riscatto e il giocatore che chiede di essere ceduto solo a titolo definitivo. Nella serata di ieri a Londra, il giocatore è andato a cena con i suoi agenti. La foto che lo ritrae è stata postata tramite Instagram, inevitabilmente pensare che l’incontro abbia avuto come oggetto anche il suo futuro e che non si sia parlato del possibile trasferimento alla Roma. Questi ultimi giorni saranno quelli decisivi. Pinto deve riuscire a portare un nuovo attaccate a disposizione di Mourinho.