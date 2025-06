La Gazzetta dello Sport – L’Inter non cambia idea: nonostante l’addio di Simone Inzaghi, il club nerazzurro riscatterà Nicola Zalewski. Il polacco rimarrà a Milano e la Roma è pronta a incassare 6,5 milioni di euro. Si tratta di ulteriori entrate per i giallorossi, dopo quelle per Le Fée e Dahl. Resta in sospeso, invece, la trattativa con l’Al-Hilal per Angeliño. La Roma è al lavoro con il Salisburgo per prolungare il prestito di Gourna-Douath.