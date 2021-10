La Roma è sempre più vicina a Denis Zakaria e sta per preparare l’assalto. Il centrocampista svizzero ha deciso: non rinnoverà col Borussia Mönchengladbach. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2022 e i giallorossi sono pronti all’assalto nel mese di gennaio dove si potrà prendere per meno di 10 milioni di euro. Lo riporta il sito tmw.com.