Mercato, Wijnaldum verso il PSG. Ora il Barcellona pensa a Pellegrini

Il Barcellona sta per essere beffato dal PSG. Il club francese ha praticamente ottenuto il sì di Wijnaldum per il trasferimento dicendo no alla ricca offerta del club catalano che non rilancerà. Per il centrocampo, quindi, gli spagnoli si dovranno guardare di nuovo intorno e c’è un nome nuovo.

Come riportato da AS si tratta di Lorenzo Pellegrini. Ad aiutare il Barcellona ci sarebbe la situazione contrattuale del giocatore: scadenza nel 2022 e clausola da 30 milioni di euro. I blaugrana, comunque, stanno pensando di inserire dei giocatori per arrivare a spendere meno cash possibile.