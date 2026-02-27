Il futuro di Nikola Vlašić torna a far discutere in casa granata. Non si tratta di una trattativa in fase rovente, ma i movimenti attorno al fantasista croato meritano attenzione, soprattutto considerando il peso che ha assunto nello scacchiere del Torino in questa stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il rinnovo fino al 2028 con opzione per il 2029 non ha ancora trovato la definitiva fumata bianca. Eppure Vlašić è diventato sempre più centrale nel progetto tecnico: rendimento in crescita, fascia da capitano al braccio e numeri che parlano chiaro, con 6 gol e 3 assist in Serie A. Roberto D’Aversa si aggrappa al suo numero dieci per spingere il Toro verso una salvezza il più possibile tranquilla, ma nel frattempo dalla Capitale si registrano movimenti.

La Roma, con Gian Piero Gasperini in orbita e l’incertezza legata ai rinnovi di Pellegrini ed El Shaarawy, avrebbe effettuato i primi sondaggi esplorativi con l’entourage del classe 1997. Un interesse ancora embrionale, ma sufficiente a mettere pressione al Torino, che farebbe bene a blindare in fretta uno dei suoi uomini più decisivi per evitare tentazioni di mercato sempre più concrete.