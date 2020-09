Mercato, visite mediche completate e contratto firmato. Patrik Schick è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen

Patrik Schick è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. L’attaccante questa mattina ha svolto le visite mediche ed ha firmato il contratto che lo legherà ai tedeschi fino al 2025. Alla Roma 27 milioni più bonus con una percentuale sulla futura rivendita. Lo riporta Fabrizio Romano di Sky Sport. C’è voluto qualche giorno in più per via dell’emergenza COVID che ha colpito la nazionale della Repubblica Ceca e costretto il giocatore a rimanere in quarantena fino all’esito negativo dei tamponi.

Medicals completed and contract signed until June 2025. Patrik Schick joins Bayer Leverkusen on a permanent deal, confirmed. €27m + add ons to AS Roma. 🔴🤝 #transfers https://t.co/GVyzKJBVRr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2020