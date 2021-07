Mercato, Vina vicinissimo alla Roma: nelle prossime ore arriverà la firma

La Roma si rinforza. Nonostante le smentite che piovono dal Palmeiras, i giallorossi sono vicinissimi a chiudere per Matias Vina, individuato come sostituto dell’infortunato Spinazzola sulla corsia di sinistra. Secondo quanto riferito da Sport 890, la Roma avrebbe infatti trovato l’accordo con il Palmeiras per 11 milioni di euro più 2,5 di bonus. Di questi, il 40 per cento (4,4 milioni) andranno al Nacional di Montevideo. Secondo Sky Sport, nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma dell’uruguaiano.