Mercato, Villar vicinissimo alla Sampdoria: colloqui tra i blucerchiati e la Roma per i dettagli

Ore decisive per il trasferimento di Villar alla Sampdoria. Sta per essere definito il passaggio dello spagnolo in blucerchiato dalla Roma. Le due società stanno discutendo in queste ore sulla formula. Si tratta per un prestito con diritto od obbligo di riscatto, opzione quest’ultima maggiormente gradita ai giallorossi. La strada è comunque ben tracciata e porterà lo spagnolo da Giampaolo, suo estimatore da tempo. Il tecnico da tempo aspetta di avere a disposizione l’ex Valencia. Lo riporta tuttomercatoweb.com.