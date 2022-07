Mercato, Vieira: “Zaha si sta allenando bene per giocare una buona stagione”

Patrick Vieira, tecnico del Crystal Palace, è intervenuto in conferenza stampa ed ha parlato anche di Zaha che è in orbita Roma. Queste le sue parole:

“Siamo in un periodo in cui ci sono molte speculazioni sui giocatori. Quello che è veramente importante per me e per la squadra è che Wilfried è tornato in tempo e sta lavorando bene per giocare una buona stagione. Quello che viene scritto sui giornali è difficile da controllare. Posso solo dire che è felice nel nostro club e che non vede l’ora che la nuova stagione abbia inizio“.