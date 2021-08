Mercato, vicina la chiusura della trattativa con il Milan per Florenzi

Dopo il saluto di Edin Dzeko alla Roma, presto anche Alessandro Florenzi potrebbe partire in direzione Milano, ma sponda Milan. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti, il terzino neo campione d’Europa è molto vicino a firmare con i rossoneri. L’agente del calciatore, Alessandro Lucci, è al lavoro per chiudere la trattativa per la cessione del suo assistito entro questa settimana. Il Milan spinge per avere la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a 6-7 milioni circa), mentre i giallorossi vorrebbero l’obbligo, legato a determinate condizioni, come la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.