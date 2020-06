Mercato, torna di moda Vertonghen: contatti nelle ultime ore tra la Roma e gli agenti

Pagine Romaniste (S. Valdarchi) – Tra i dubbi per il futuro, con il destino di Gianluca Petrachi ancora da chiarire, la Roma continua a programmare la prossima sessione di mercato. La società capitolina, dopo Pedro, prosegue la caccia ad operazioni a parametro zero e sono ripresi i contatti per portare in Italia Jan Vertonghen. Il difensore classe ’87 è in scadenza contrattuale con il Tottenham e, per le sue caratteristiche – esperienza e piede mancino – piace alla Roma. Dopo esser stato proposto circa un mese fa, la pista romana si era raffreddata, ma l’entourage e i dirigenti giallorossi nelle ultime ore hanno intensificato i colloqui. L’Inter, altro club italiano al quale era stato proposto, appare ora defilata, ma ad insidiare il club romanista c’è il Napoli. La società partenopea, complice un’importante offerta arrivata per Kalidou Koulibaly, si è mossa per il belga ed ha compiuto dei passi in avanti importanti.

La Roma temporeggia

La Roma su Vertonghen resta vigile, mantiene i contatti con l’agente, ma per adesso non affonda e temporeggia. L’atteggiamento del club è figlio della complicata situazione, societaria ed economica, che porta il club capitolino a calibrare ogni singola mossa. Il suo arrivo a Trigoria potrebbe coincidere con un probabile cambio di modulo ed il passaggio alla difesa a tre. Dalla ripresa degli allenamenti, infatti, Paulo Fonseca ha provato questa variante tattica e Vertonghen sarebbe adatto per il ruolo di centrale sinistro, ma nella stessa posizione si continua a valutare anche Aleksandar Kolarov.