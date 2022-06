Mercato, Veretout seguito dal Marsiglia. La Roma chiede 15 milioni

Il Marsiglia potrebbe pescare ancora una volta in casa Roma. Il club francese segue da diverso tempo Jordan Veretout e l’obiettivo e riportarlo in Ligue 1. Secondo quanto riportato da Jacopo Aliprandi, la Roma per la cessione del francese chiede 15 milioni di euro che saranno reinvestiti sul mercato. Il club transaplino per altro ha ricevuto il via libera dal Tas di Losanna per operare in questa finestra di mercato dopo che era stato ricevuto il blocco imposto dalla Fifa.

