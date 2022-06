Il Valencia vuole cedere Guedes e può accontentare anche le richieste del giocatore che vuole cercare un’altra avventura. Come riportato da Marca il club spagnolo avrebbe concesso altri giorni di vacanza all’attaccante in modo tale da poter trovare l’offerta giusta da portare. Qualcosa che massimizzi le sue prestazioni in Liga. Su di lui c’è sempre la Roma.