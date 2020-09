La Roma prova a fare dei passi in avanti per regalare Chris Smalling a Paulo Fonseca. Oggi i giallorossi hanno alzato l’offerta al Manchester United e domani, come riportato dal sito calciomercato.it, è atteso nella Capitale uno degli intermediari della trattativa. Il difensore è stato accostato anche all’Inter, ma nell’intervista pre-partita contro il Benevento il diesse Ausilio ha bloccato la sua partenza, così come quella di Ranocchia. Per Smalling, dunque, è in corsa soltanto la Roma.