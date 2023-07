Il turco Cengiz Under ha giocato nella Roma dal 2017 al 2020, passando per i prestiti al Leicester e al Marsiglia, quest’ultima ha poi deciso di esercitare il l’opzione per il riscatto potrebbe essere ad un passo dal ritorno in patria. Infatti secondo quanto riporta Fabrizio Romano l’esterno sarebbe molto vicino al Fenerbahce, dove tra l’altro ritroverebbe Edin Dzeko. Questa operazione farebbe contenta la Roma che incasserebbe il 20% della sua cessione.

Fenerbahçe and Olympique Marseille, in direct contact to negotiate final crucial details of Cengiz Ünder deal. 🟡🔵 Talks advancing over permanent move. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023