Mercato, tutto pronto per il rinnovo di Zaniolo fino al 2025. Nei prossimi giorni l’incontro con l’agente

Dopo due anni di sofferenza per Zaniolo sta arrivando il momento della rivincita. Il campo sta già parlando. Per il talento della Roma un gol e diverse giocate che fanno pensare soltanto positivo. Pensa positivo anche la società per il suo futuro. E’ tutto pronto per il rinnovo di Nicolò fino al 2025 e nei prossimi giorni ci sarà anche un incontro col suo agente, Claudio Vigorelli, per chiudere definitivamente l’accordo. Lo riporta il giornalista Nicolò Schira.

#ASRoma are ready to extend Nicolò #Zaniolo's contract until 2025. Scheduled a meeting with the agent Claudio Vigorelli in the next days to try to finalize the agreement. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 3, 2021