Mercato, tutto fatto per Wijnaldum alla Roma: accordo col Psg, ora lo scambio di documenti

Georginio Wijnaldum è virtualmente un giocatore della Roma. Il club giallorosso ha trovato l’accordo con il Psg per il prestito dell’olandese. Le due società stanno ora provvedendo alla parte burocratica. Lo scambio dei documenti necessari è l’ultimo ostacolo prima dell’arrivo di Gigi nella Capitale. Una volta definitivo quest’ultimo aspetto, Wijnaldum apporrà la firma sul contratto. Ad attenderlo i tifosi, impazienti di vederlo con la maglia giallorossa. E Mourinho, che ora può finalmente abbracciare un altro acquisto da 90 per la sua Roma. Lo scrive Fabrizio Romano di Sky Sport su Twitter.

Gini Wijnaldum is finally set to sign with AS Roma! Agreement reached as green light just arrived from Paris Saint-Germain on loan move. Time for documents, here we go soon 🚨🟡🔴 #ASRoma



PSG are prepared to close on Renato Sanches after Wijnaldum departure. pic.twitter.com/U04IxnUBCa