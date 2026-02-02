Il mercato invernale non è fatto solo di colpi last minute e trattative clamorose, ma anche di situazioni che si assestano con il passare dei giorni. In casa Roma, una di queste riguarda il futuro di Kostas Tsimikas, finito nelle scorse settimane al centro di diverse voci.
Secondo quanto riportato da Gregg Evans di The Athletic, l’ipotesi di un’interruzione anticipata del prestito del terzino greco si è progressivamente raffreddata. Nonostante l’interesse di più club, tra cui il Besiktas, al momento non ci sarebbero le condizioni per un ritorno immediato al Liverpool.
Salvo colpi di scena nelle ultime ore di mercato, Tsimikas è quindi destinato a restare alla Roma fino al termine della stagione. Una soluzione che permetterebbe al giocatore di continuare il proprio percorso in giallorosso e allo staff tecnico di mantenere intatte le rotazioni sulla corsia sinistra.