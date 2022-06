Mercato, trovato l’accordo per Florenzi al Milan: 2 milioni di euro più 500.000 di bonus

Arrivederci Roma. Alessandro Florenzi è praticamente un giocatore del Milan. L’ex capitano della Roma rimarrà in rossonero dopo la conquista dello scudetto. Il club giallorosso e la società meneghina hanno trovato l’accordo per il passaggio a titolo definitivo del laterale. Florenzi traslocherà sotto al Duomo per 2 milioni di euro più 500.000 di bonus facilmente raggiungibili. Lo riporta Filippo Biafora de Il Tempo su Twitter. Dopo la vittoria del campionato, lo stesso giocatore aveva invocato il riscatto. Maldini e Massara lo hanno accontentato.

