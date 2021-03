Mercato, Tripi rinnova fino al 2024: “Orgoglioso. Sempre forza Roma” – FOTO

E’ una giornata importante e di felicità per Filippo Tripi. Il centrocampista, che all’occorrenza può giocare anche come difensore centrale, ha rinnovato il proprio contratto con la Roma fino al 2024. A comunicarlo è lo stesso ragazzo tramite il proprio profilo Instagram. Queste le sue parole:

“Orgoglioso di aver rinnovato con questi colori fino al 2024. SEMPRE FORZA ROMA💛❤️🐺“.

Per il giovane 15 presenze nel campionato Primavera con 2 gol e 2 assist. Gettoni anche con la Prima Squadra in Europa League: 2 partite e 14 minuti in totale contro Cluj e CSKA Sofia.