Il mercato della Roma continua ad andare avanti. In attacco il nome in pole position è Scamacca. Secondo quanto riporta Nicolò Schira tramite Twitter, si lavora per prestito con opzione di acquisto dal West Ham. L’attaccante che in questo momento si trova in vacanza, avrebbe già dato la sua disponibilità per unirsi ufficialmente ai giallorossi.

Talks in progress for Gianluca #Scamacca to #ASRoma, which working for a loan with option to buy from #WestHam. The striker is currently in Sardinia on holiday and has already given his availability to join #Roma. #transfers #WHUFC https://t.co/uj5jUg1RPZ

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 13, 2023