Conclusa l’operazione Llorente e aspettando Kristensen, la Roma lavora alle cessioni degli esuberi. Tra questi c’è Matias Viña, terzino urugagio di ritorno dalla Premier League. Secondo quanto riportato da Teamtalk, il Bournemouth è in trattativa avanzata con la Roma e firmare nuovamente un accordo per il terzino sinistro. Vina ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito al Vitality Stadium, con l’accordo che includeva un’opzione a tempo indeterminato. L’opzione nel contratto di prestito era di 12,9 milioni di sterline, ma le Cherries hanno lasciato scadere la clausola nella speranza di ottenere il difensore per una cifra più economica.

𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘: 🚨 Bournemouth are in advanced talks with Roma over a deal to re-sign defender Matias Vina, TEAMtalk understands 👀🔴#AFCB #Cherries #ASRoma pic.twitter.com/7K6G7THYS9 — TEAMtalk (@TEAMtalk) July 8, 2023