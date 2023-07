Il futuro di Matías Viña è lontano da Roma. Tiago Pinto è al lavoro per trovare una sistemazione al terzino uruguagio di ritorno dal prestito al Bournemouth. Secondo quanto riportato da Goal.com, la Roma e il club inglese trattano per trovare l’intesa definitiva per il ritorno di Viña alle Cherries. Si sta trattando per definire i dettagli per un ulteriore anno in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto.

