Mercato, tra martedì e mercoledì possibile incontro con un intermediario per l’affare Cavani

Il nome di Cavani continua a tenere banco per quanto riguarda il prossimo calciomercato della Roma. El Matador non è più un giocatore del PSG essendosi svincolato alla fine del suo contratto. In Uruguay sono sempre più sicuri che qualcosa si sta muovendo e, secondo il giornalista Sebas Giovanelli di Sport890, tra martedì e mercoledì dovrebbe andare in scena un incontro con un intermediario, una società di investimento internazionale rappresentata in Uruguay da Gaston Fernandez, per provare a chiudere l’affare.

Mientras @ECavaniOfficial piensa y estudia opciones con su representante @ferguly78, la empresa inversora internacional presentada en #uruguay🇺🇾 por @mosqui26 cerraría la operativa a la #Roma entre martes y miércoles próximo. ¿Qué dicen? pic.twitter.com/RXLROKTScG — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) July 3, 2020