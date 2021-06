Mercato, tra la Roma e l’Arsenal ballano 3 milioni di euro per Xhaka

Resta il nodo per Xhaka. L’accordo tra la Roma e l’Arsenal non è ancora arrivato e – stando a quanto riporta calciomercato.com – si sta lavorando sui bonus. La base fissa sarebbe infatti di 15 milioni di euro, ma i due club stanno cercando di venirsi incontro: si tratta sulla cifra di un milione di euro al raggiungimento delle 30 presenze in maglia giallorossa nel corso della prossima stagione. C’è poi la questione legata al raggiungimento degli obiettivi stagionali della Roma, che potrebbero aggiungere alla cifra complessiva per il trasferimento altri 2 milioni di bonus.