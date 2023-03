Mercato, tra i nomi per il centrocampo della Roma spunta Ceballos

Il mercato estivo si avvicina, la Roma sta cosi’ iniziando a progettare il suo futuro tra rinnovi, Mourinho e colpi di mercato. Stando a quanto riportato da Corriere dello sport un nome potenzialmente utile ai giallorossi potrebbe essere quello di Dani Ceballos probabilmente in uscita dal Real Madrid.

Il profilo del centrocampista blanco potrebbe fare al caso della Roma non solo per l’ingaggio “abbordabile” (1,5 milioni annui) ma anche per le sue caratteristiche, in quanto potrebbe essere la mezzala di qualità che migliorerebbe la gestione del possesso palla della squadra di Mourinho.

In questa stagione lo spagnolo ha disputato complessivamente 31 gare, 1153 minuti, andando in goal 1 volta e fornendo 6 assist. Venne acquistato dal Real Madrid nel 2017 non riuscendosi però mai a imporsi definitivamente, forse anche per merito del grande livello del centrocampo madrileno. Da sottolineare anche un’esperienza abbastanza positiva all’Arsenal.