Mercato, Tielemans lascerà il Leicester a parametro zero. Possibile occasione per la Roma

280 presenze con i club e 45 gol con i club. 58 partite con la Nazionale belga condite da 5 reti, i numeri del classe ’97 Youri Tielemans. Il centrocampista delle Foxes, come riportato da Fabrizio Romano, non rinnoverà il suo contratto con il Leicester. Il belga è un nome caldo per il prossimo mercato, ma non avrebbe raggiunto ancora l’accordo con nessuna squadra, in quanto concentrato nel finale di stagione e nel raggiungere la salvezza. Tante le squadre pronte ad approfittare della situazione legata al centrocampista. Tra queste c’è anche la Roma che da tempo ha attenzionato il profilo per rinforzare la linea mediana.

Youri Tielemans will leave Leicester as free agent, no doubts since last summer; understand has not agreed terms with any club yet. ✨🇧🇪

There are multiple proposals on the table but Youri is focused on final games then he will assess his options and decide next club. pic.twitter.com/IIqw63SNKv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2023