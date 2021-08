Mercato, Tiago Pinto partito per Londra – VIDEO

Missione Tammy Abraham per Tiago Pinto. Il general manager della Roma si è imbarcato dall’aeroporto di Fiumicino per recarsi a Londra dove incontrerà il Chelsea, ma soprattutto l’entourage dell’attaccante inglese per convincerlo ad accettare la Roma. Lo riporta Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport. Tra i due club è sostanzialmente tutto fatto, ora la palla è per il giocatore che deve decidere se accettare la Roma o aspettare, chissà per quanto, l’Arsenal.