Mercato, Tiago Pinto attende offerte all’altezza per Viña

Matias Viña, in prestito al Sassuolo, in questo mercato di gennaio potrebbe cambiare squadra. Su di lui ci sono diversi club brasiliani (Corinthians, Palmeiras e Bahia), ma nessuno di questi si è avvicinato a offrire i 10 milioni richiesti da Tiago Pinto per il giocatore. Secondo quanto riferito da Il Tempo, il GM portoghese per ora non vuole abbassare la sua richiesta, fiducioso che negli ultimi giorni di mercato qualche club europeo possa interessarsi a Viña. Un anno fa il terzino si è trasferito in prestito al Bournemouth, dove ha ben figurato, e anche quest’anno con il Sassuolo sta facendo bene, motivo per cui Pinto ritiene di poter trovare un club pronto a offrire una decina di milioni per l’uruguagio.