La Roma continua a guardare con attenzione al mercato dei giovani talenti internazionali, e nelle scorse settimane ha provato a mettere le mani su uno dei profili più promettenti del calcio sudamericano. Parliamo di Claudio Echeverri, fantasista argentino classe 2006, già acquistato dal Manchester City e considerato una potenziale stella del futuro.

Secondo quanto riportato dal giornalista Cesar Luis Merlo, il club giallorosso avrebbe presentato un’offerta per un prestito annuale con obbligo di riscatto fissato a 33 milioni di euro, comprensivo di una clausola rescissoria favorevole ai Citizens. Tuttavia, la proposta è stata rispedita al mittente. Il Manchester City, che intende gestire con grande cautela la crescita di “El Diablito”, non è disposto a privarsene in prestito in questa fase.

Il futuro del talento ex River Plate resta dunque tutto da scrivere, con diversi club alla finestra. La Roma, dal canto suo, non sembra intenzionata a mollare del tutto la pista e resta vigile, pronta a riprovarci nel caso in cui le condizioni cambino.