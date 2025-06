Il mercato estivo giallorosso si anima negli ultimi giorni di giugno, con la cessione di Tammy Abraham che potrebbe sbloccare un’importante plusvalenza per la Roma. Ma l’operazione, che sembrava chiusa nelle scorse ore, si sta rivelando più complessa del previsto, tra versioni discordanti, pressioni UEFA e ambizioni turche.

Secondo quanto riportato da Fırat Günayer su X, il trasferimento di Abraham al Besiktas sembrava cosa fatta nella notte tra domenica e lunedì: 20 milioni di euro pronti a finire nelle casse romaniste e colpo in uscita orchestrato dal neo dirigente Ricky Massara. Tuttavia, già nella mattinata successiva qualcosa ha iniziato a scricchiolare: dalla Turchia rimbalzano voci secondo cui l’affare sarebbe stato chiuso per una cifra più bassa, intorno ai 15 milioni.

Una differenza tutt’altro che irrilevante, soprattutto in ottica Fair Play Finanziario e in una finestra delicata come quella di fine giugno, quando ogni euro può fare la differenza nei bilanci. Intanto, il Besiktas, spinto dalla volontà di Ole Gunnar Solskjær, che conosce bene Abraham dai tempi della Premier, resta determinato a chiudere. L’accordo con il giocatore è già stato raggiunto, e il club turco è al lavoro per pianificare il viaggio aereo del nuovo numero 9.

Restano dunque da definire solo gli ultimi dettagli tra le due società, ma la Roma spera ancora di avvicinarsi ai 20 milioni, cifra che rappresenterebbe anche un record per il Besiktas, pronto a mettere a segno il colpo più costoso della sua storia.