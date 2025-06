Il futuro di Mile Svilar potrebbe presto accendersi sul mercato. Il Chelsea ha già manifestato interesse, ma nelle ultime ore anche il Milan si sarebbe inserito nella corsa al portiere serbo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i rossoneri, alle prese con le incertezze legate a Mike Maignan, stanno valutando possibili alternative in caso di addio del francese, e Svilar è finito tra i profili più appetibili, insieme a Marco Carnesecchi dell’Atalanta.

Nel frattempo, in casa Roma si valutano le prossime mosse. Il club vorrebbe trattenere l’estremo difensore, autore di ben 16 clean sheet nell’ultima Serie A, ma le trattative per il rinnovo sono attualmente in stallo. Il nodo principale riguarda le richieste economiche del giocatore, che avrebbe chiesto circa 4 milioni di euro netti a stagione, una cifra ben distante dallo stipendio attuale e superiore rispetto ai parametri stabiliti dalla dirigenza giallorossa.

A Trigoria si predica calma e si prende tempo per riflettere, ma l’impressione è che la situazione stia entrando in una fase delicata. Se non arriverà presto un segnale concreto dalla Roma, il rischio è che Svilar possa davvero finire sul mercato, attirando l’interesse di club pronti a scommettere su di lui come titolare.