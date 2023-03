Bryan Reynolds, terzino statunitense della Roma, in prestito al Westerloo, squadra del campionato belga, sarebbero finito nel mirino della Premier League, soprattutto di Swansea e Watford. Il terzino classe 2001, avrebbe il permesso di lavoro valido per l’Inghilterra, ma ci sarebbero club interessati anche in Belgio e Olanda. Lo riporta The Guardian.