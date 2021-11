Mercato, su Villar c’è anche il Betis

L’avventura di Gonzalo Villar alla Roma si concluderà tra poco. Nel mercato di gennaio il centrocampista lascerà, con ogni probabilità, la Capitale per tornare in Spagna. C’è forte l’interesse del Valencia, ma nelle ultime ore si è fatto sotto anche il Real Betis per prenderlo in prestito. L’ideale per Pinto sarebbe cederlo a titolo definitivo. Lo riporta il giornalista Nicolò Schira.

Gonzalo #Villar is set to leave #ASRoma in January: #Valencia and #RealBetis have already asked info for the the spanish midfielder on loan. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 1, 2021