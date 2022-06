Mercato, su Solbakken non c’è solo la Roma: si inserisce anche il Napoli

Roma e non solo. I giallorossi non sono l’unica società italiana interessata a Ola Solbakken. Alla finestra per l’ala c’è infatti anche il Napoli. Da tempo Pinto segue l’esterno del Bodo/Glimt, con cui ha raggiunto un accordo. Ciò che non è successo con il club norvegese, situazione influenzata dai rapporti più che tesi tra le società dopo i fatti occorsi nei quarti di Conference League. Proprio cavalcando questo astio, i partenopei potrebbe inserirsi e far leva per portare a Luciano Spalletti il sostituto di Politano. Il Bodo, dal canto suo, preferirebbe concludere l’operazione con il Napoli. Lo scrive Il Mattino.