Mercato, stesso obiettivo per Milan e Roma: Hincapié nel mirino

Piero Hincapié è un nome già accostato alla Roma nella passata stagione. Ossia, prima che il difensore accettasse il trasferimento in Bundesliga al Bayern Leverkusen. Classe 2002 e reduce da un’ottima stagione in Germania, ha catturato l’attenzione di diversi top club tra cui Milan e Roma.

Cresciuto nel Talleres è sbarcato in Germania lo scorso agosto per 8 milioni e nell’ultima stagione ha collezionato ben 33 presenze ufficiali, 27 in Bundesliga e 6 in Europa League. Il Leverkusen, come riporta Calciomercato.it, per il suo cartellino chiede circa 18 milioni, somma non impossibile per le casse giallorosse.