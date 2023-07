Il calciomercato entra nel vivo, e la Roma è a lavoro per regalare il centravanti a Mourinho: c’è Scamacca ma non solo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i giallorossi dopo l’infortunio di Abraham stanno monitorando molti nomi, tra i quali c’è anche quello di Mehdi Taremi. L’attaccante ivoriano del Porto è in scadenza 2024 e vorrebbe trasferirsi in una nuova piazza. Il classe ’92 è stato autore di 80 goal in 147 partite, e in Portogallo è valutato 20 milioni. In corsa resta anche Morata corteggiato dal Milan.