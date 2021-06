La grande partita fornita ieri dalla Svizzera, soprattutto dal suo numero dieci Granit Xhaka, ha aumentato gli estimatori per il centrocampista. Secondo quanto riporta Calciomercato.it, anche la Juventus ha messo gli occhi sul mediano dell’Arsenal. In particolare quest’ultimo potrebbe essere una valida alternativa qualora saltasse l’affare Locatelli. Resta l’accordo tra il giocatore e la Roma, ma il club giallorosso dovrebbe chiudere il prima possibile l’operazione per evitare problemi.